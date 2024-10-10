Serebral Palsi Farkındalık Günü Etkinliği

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Fizyomer'de Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle Serebral Palsi'li çocukların ailelerine sunum ve bilgilendirmeler yaparak, çocuklar ve aileleri için hediyeler dağıtıldı.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Serebral Palsi'li çocuklar ve ailelerine yönelik sunumlar yapıldı. Sunumun ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar tarafından ailelere çeşitli bilgiler verildi. Etkinlik sonunda çocuklar ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

"Rehabilitasyonda ise özel rehabilitasyon yöntemlerimiz var"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar Serebral Palsi hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında şöyle konuştu;

"Serebral Palsi beynin bir bölümünde gelişen hasar sebebiyle vücudun kaslarında kontrol ve koordinasyon bozukluğu ile giden ve ilerleyici olmayan bir rahatsızlıktır. Beyin felci olarak da bilinir. Halk arasında ise spastik olarak adlandırılır. Oluşmasının sebebi çoğunlukla annenin gebelik döneminde geçirdiği rahatsızlıklar, aldığı ilaçlar, maruz kaldığı radyasyonlar, zor doğum, erken ya da geç doğum, doğum sırasında beynin oksijensiz kalması ve çocuğun 1 yaşına kadar geçirdiği travmalar, enfeksiyonlar, uzamış sarılık buna sebep olabilir. Kolay tanı konulamayabiliyor. Genelde ilk 1 yıl içerisinde tanı konulabiliyor. Bu tarz çocukların genelde motor gelişimleri geri oluyor. Çocuk 4 aylık olmuş ama başını tutamıyor, 8-9 aylık olup hala oturamıyorsa ve yürüyemiyorsa Serebral Palsiden şüphelenmemiz gerekir. Uzman bir doktorun muayenesinden geçmesi lazım. Bunun rehabilitasyonu çok önemli. Özellikle 0-7 yaş arası çocukların rehabilitasyonu önem arz ediyor. Eğer ki bu çocuklar yürüme potansiyeline sahipse 7 yaşına kadar çocuğu ayağa kaldırmak mutlaka gereklidir. Rehabilitasyonda ise özel rehabilitasyon yöntemlerimiz var. Eklem hareket açıklığı, germe ve yürüyüş egzersizlerin yanında çocuklarımıza su içi egzersizler (hidroterapi) veya hipoterapi dediğimiz ata binme simülasyonuyla beraber omurga çevresi kasları güçlendirecek egzersizlerin (postür düzeltme) uygulanması lazım. Bunun dışında ergoterapiler, iş uğraşı terapileri, duyu bütünleme terapileri, uzay terapileri uyguluyoruz. Özellikle son zamanlarda sanal gerçeklik tedavileri, kol, el ve yürüme robotu gibi yeniliklerle beraber de çocuklarımıza daha fazla faydamız olabiliyor. Serebral palsi rehabilitasyonu uzun soluklu bir rehabilitasyondur. Şu an serebral palsili çocuklarımız yarın Serebral Palsili yetişkinler olacak. Bu çocuklar büyüdüklerinde yetişkin hayata, topluma entegre olmak istiyorlarsa bu çocukların şimdiden bütün fonksiyonlarını en üst düzeye çıkarmak için düzenli bir şekilde rehabilitasyonlarını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız."

"Sosyal yaşantıda çok önemli yeri olan hastalar"

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde yapılan etkinlik hakkında konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, "Bugün Serebral Palsi Farkındalık Günü Biz bu sebeple Fizyomer olarak bütün serebral palsili çocuklarımız ve aileleri ile bir araya gelerek bu güne dikkat çekebilmek için bir etkinlik düzenledik. Serebral palsi rehabilitasyonunda aileler çok önemli çünkü bu rehabilitasyon bir ekip işidir. Bu ekibin doktorlar, fizyoterapistler, hemşireler olarak bir parçasıyız ama aile de diğer bir parçası. Onları bugün buraya davet edip sorunlarını konuşmak, problemlerini paylaşmak ve bugünün önemine dikkat çekmek için yemek organizasyonu düzenledik. Bugün gelen çocuklarımız bizim kendi takip ettiğimiz, yıllardır tedaviye gelen, rehabilitasyonla çok iyi ilerleme kaydeden çocuklarımız. Doktorlar, fizyoterapistler ve hemşireler olarak buraya geldikleri günlerde, saatlerde, kısa süreli birlikte olabiliyoruz. Ancak özellikle aileler 24 saat boyunca bu tarz çocuklarla birlikte oluyorlar. Bu çok kolay bir şey değil. Her çocuğun sorunu farklı oluyor. En azından bu tarz günlerde bir araya gelince herkes kendi sorunlarından bahsediyor, bazıları bu sorunları aşabildiklerinden bahsediyor. Bazen psikologlarımızı çağırıyoruz, onlar bize yardımcı oluyorlar. Bu tarz etkinlikler sorunları birlikte aşmaya yardımcı oluyor" dedi.