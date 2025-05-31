Sevilen Şarkıcı Şimal Gülen, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden 39 yaşındaki sevilen şarkıcı Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal Gülen, dün hayatını kaybetti. Sevilen şarkıcı için bugün Kuşadası Hatice Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şarkıcının annesi Sema, babası Nihat Gülen ile yakınları ve eşi Necati Arıcı taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şimal Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, Gülen'in yakınları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile sevenleri katıldı. - AYDIN