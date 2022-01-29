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'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu

29.01.2022 16:55
'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr tatili etkinlikleri kapsamında Sevimli dostlar çizgi film karakterlerini minik hayranlarıyla buluşturuyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr tatili etkinlikleri kapsamında Sevimli dostlar çizgi film karakterlerini minik hayranlarıyla buluşturuyor.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de, düzenlenen etkinlikler çocuklara sömestr tatil keyfini doyasıya yaşatmaya devam diyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakterleri Sevimli dostlar, 29-30 ocak tarihlerinde Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluşturuyor. Çocuklar, şarkı ve oyunlarla dolu Sevimli Dostlar gösterilerini Ceylan Karavil Park AVM'de ücretsiz olarak izleme şansı bulup, eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir sömestr tatili geçirme fırsatı yakalayacak. Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Ceylan Karavil Park, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Sevimli dostlar çizgi film karakterleri 29-30 ocak tarihlerinde 14.00,16.00,18.00 saatleri arasında Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. - DİYARBAKIR

'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu
'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu
'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, alışveriş merkezi, alışveriş, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 'Sevimli Dostlar' Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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