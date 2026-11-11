Seydikemer'de 11 Kasım'da yangınlardan etkilenen ormanlara fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Seydikemer'de 11 Kasım'da yangınlardan etkilenen ormanlara fidan dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Seydikemer\'de 11 Kasım\'da yangınlardan etkilenen ormanlara fidan dikildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Seydikemer\'de 11 Kasım\'da yangınlardan etkilenen ormanlara fidan dikildi
Haber Videosu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Seydikemer Kıncılar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte protokol, öğrenciler, vatandaşlar ve hükümlüler fidan dikti. Kaymakam Dilekli, ilçede yaşanan yangınları hatırlatıp yanan alanların yeşertilmesi çalışmaların sürdüğünü söyledi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Seydikemer'in Kıncılar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek fidan dikti. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yangınlardan etkilenen ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikim etkinlikleri, Seydikemer'de de gerçekleştirildi. Kıncılar Mahallesi'nde düzenlenen programa Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İlker Bilim, Orman İşletme Müdürü Mustafa Kurşunluoğlu, kurum müdürleri, orman ekipleri, Eşen Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturan protokol üyeleri, daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırmanın ve ormanları korumanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, geçtiğimiz yaz ilçenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını hatırlatarak yangınlarla mücadelede kamu kurumları, belediyeler ve vatandaşların büyük emek verdiğini söyledi. Yangınların ardından yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Dilekli, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Fidan dikmenin önemine değinen Dilekli, Peygamber Efendimizin kıyamet kopsa dahi eldeki fidanın dikilmesini öğütleyen sözünü hatırlatarak, Muğla ve Seydikemer'in doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Dilekli, "Bugün bayrak bizlerde, yarın sevgili gençlerimizde olacak. Allah bir daha yangın ve benzeri afetler yaşatmasın. Bu vesileyle yangınlarla mücadelede hayatını kaybeden orman kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan orman kahramanlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah bugün de geleceğe hep beraber bir nefes bırakırız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Ormanlarımıza daha çok sahip çıkmalıyız"

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekti. Muğla'nın ve Seydikemer'in önemli orman varlığına sahip olduğunu belirten Akdenizli, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının bölgede ciddi tahribata yol açtığını söyledi.

Başkan Akdenizli, "Onun için biz Seydikemerliler olarak, Seydikemer halkı ve Seydikemer Belediyesi olarak ormanlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve ilçemizi daha fazla ağaçlandırmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Biz de bu kapsamda Seydikemer'i yeşillendirmek, parklarımızı ve ormanlarımızı korumak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEtkinliklerSeydikemerGüncelÇevreYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:44:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Seydikemer'de 11 Kasım'da yangınlardan etkilenen ormanlara fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android