Seydikemer\'de Başkan Akdenizli, çocukların hayalini gerçekleştirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Belediye Başkanı B.Önder Akdenizli, küçük çocuğun kar oynama isteğini yerine getirdi.

Küçük yaşta babasını kaybeden Şehit Gürcan Akan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mesut Emir Işıklı, "Babam sağ olsaydı, beni kar yağdığında kar oynamaya götürürdü. Ama babamın yerine Önder amcam var. Belki o beni kar oynamaya götüremez ama karı buraya getirir" sözleri, Seydikemer'de duygulandıran bir karşılık buldu.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Mesut Emir'in mesajının ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yağan karın kamyonlarla okul bahçesine getirilmesini sağladı. Okul bahçesini beyaza bürüyen kar sürpriziyle büyük sevinç yaşayan Mesut Emir ve diğer öğrenciler, Başkan Akdenizli ile birlikte kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Başkan Akdenizli, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Mesut Emir'in sözleri hepimizi çok etkiledi. Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm görebilmek bizim için her şeye değer. Onların hayallerine dokunmak, güzel hatıralar biriktirmelerine vesile olmak istiyoruz. Bugün burada sadece kar getirmedik; çocuklarımızın mutluluğunu, kardeşliğini ve umutlarını büyüttük. Tüm evlatlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - MUĞLA