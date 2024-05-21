Seydikemer\'de Hacı Adayları Duygusal Anlarla Yola Çıktı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hacı adayları, duygusal anlar eşliğinde kutsal topraklara yolculuğa çıktı.

Seydikemer'de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenle, hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere dualarla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin yankılandığı törende, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan, haccın İslam'daki yerini ve önemini vurgulayarak topluluğa hitap etti. Müftü Turan'ın ettiği duaların ardından, hacı adayları ve yakınları arasında duygu dolu vedalaşmalar yaşandı. Bu anlamlı tören, hacı adaylarının manevi yolculuklarına başlamadan önceki son hazırlıklarını tamamlamaları için bir araya gelmelerine imkanı sağladı. - MUĞLA