Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

21.05.2022 22:08
Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinin açılışında Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri Saklıkent, Tlos ve Letoon Antik Kentlerinde tanıtıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinin açılışında Türk mutfağının yöresel ve sevilen lezzetleri Saklıkent, Tlos ve Letoon Antik Kentlerinde tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' çerçevesinde Seydikemer Belediyesi tarafından işletilen Teras Kafe ve Restoranda Şef İsmail Sazboğaz tarafından; tuzda alabalık, seki tarhanası ile sıcak helva pişirildi. Hazırlanan tuzda alabalık, Tlos Antik Kenti önünde tanıtıldı. Sıcak helvanın tanıtımı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Likya medeniyetinin dini merkezi olan Letoon Antik Kenti'nde, Seki tarhanasının tanıtımı da Saklıkent Kanyonu'nda yapıldı.

Türk Mutfağı Haftası ile ilgili bilgi veren Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar, "Yaptığımız lezzetlerin, kültürel değerlerimiz antik kentlerimizde sunumlarını yaptık. Tarih turizm kenti Seydikemer'e gastronomi unvanını da eklemek istiyoruz" dedi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ilçenin tarihi vedoğasının yanı sıra yöresel lezzetleriyle de ön plana çıktığını söyledi. Türk Mutfağı çerçevesinde Muğla'nın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliğin yöresel lezzetlerin tanıtımına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Otgöz, "İlçemizde de alabalığın tuzlaması, Seki'mizin tarhanası sofraları süslüyor. Seydikemer'imizin bu lezzetleri inşallah Türkiye sınırlarını da aşar. Bu projeye öncü olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı
Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı
Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seydikemer'in yöresel lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika


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