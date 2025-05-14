Şeyh Halid Anma Etkinliği İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Batman'da Şeyh Halid'i anma etkinliği için hazırlıklar tamamlandı

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde Şeyh Halid Türbesi'nde her yıl düzenlenen anma ve AŞ dökme etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı.

Batman'a 8 kilometre uzaklıktaki ziyaret alanında hummalı bir hazırlık süreci yürütülürken, misafirlerin konaklaması için yüzlerce çadır kuruldu. Etkinlikler, 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde başlayacak ve 18 Mayıs Pazar günü öğleden sonra sona erecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Şeyh Selman Bağdu, "2025 yılı Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinlikleri için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Programımız 17 Mayıs Cumartesi sabahı başlayacak, 18 Mayıs Pazar öğleden sonra sona erecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımın her yıl arttığını belirten Bağdu, "Geçmiş yıllara göre daha büyük bir katılım bekliyoruz. Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan olduğu gibi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçimiz olacak. Batman olarak ev sahipliğimizi en güzel şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda da gerekli tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.