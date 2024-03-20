Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Forza 1940 Taraftar Derneği\'ni ziyaret etti

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Forza 1940 Taraftar Derneği'ni ziyaret ederek Başkan Caner Halo ve üyeleriyle bir araya geldi. Akay, "Bir kulüp başarılı olmak istiyorsa mutlaka tribün gücünü arkasında hissetmeli" dedi.

Başkan Akay, Forza 1940 Taraftar Derneği'ni ziyaret etti, dernek üyeleriyle bir araya geldi. Adana Demirspor'un kentin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Başkan Akay, şunları söyledi:

"Mavi-lacivertli ekibimizin Süper Lig'de mücadele etmesi bizleri mutlu etmektedir. Taraftarlar her zaman olduğu gibi tribünde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte. Forza 1940 Taraftar Derneği Başkanı Caner Halo ve üyeleriyle bir araya gelerek güzel bir Demirspor sohbeti gerçekleştirdik. Kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Demirspor'umuza da kalan maçlarında başarılar diliyorum."

Forza 1940 Taraftar Derneği Başkanı Caner Halo da tek amaçlarının Adana Demirspor'un başarısına katkı sağlamak olduğunu aktararak, "Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.