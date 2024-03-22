Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Kampüs Kafe'de her gün ücretsiz olarak üniversite öğrencilerine yemek hizmetleri verdiklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Canımız gençlerimizle bir arada Ramazan soframızda buluştuk. Gençlerimizi yarınımızın teminatı olarak görüyor, onları önemsiyoruz. Onlardan gelen önerileri, istekleri dikkate alarak bugüne kadar yol yürüdük. Hizmetlerimizi de onlardan gelen isteklere göre yapmaya çalıştık. Bundan sonra da öyle olacak" dedi.
"SOFRAMIZI, KAPIMIZI, GÖNLÜMÜZÜ GENÇLERİMİZE AÇTIK"
Gençlerle sohbet eden Başkan Akay, "Belediyecilik hizmetimizi insan odaklı olarak düşünüp halkın taleplerini de önceliğimiz olarak belirledik. Gençlerin bizlere olan güvenine ve desteklerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ücretsiz yemeklerimizle onlara katkı sunmaya çalıştık. Bu hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecektir. Soframızı, kapımızı, gönlümüzü gençlerimize açtık. Bundan sonra da onlarla yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Akay, üniversiteli gençlere hediyeler de takdim etti.
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ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
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