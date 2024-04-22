Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin\'den açıklama

Yerel

(ADANA) - Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Şiddetten ve çatışmadan uzak, barışçıl ve adil bir yönetim benim siyasi anlayışımın temelini oluşturmaktadır. Görev başında olduğum sürece bu ilkeleri her zaman koruyacağımı, haklara ve insana saygıyı her şeyin üstünde tutacağımı huzurunuzda bir kez daha taahhüt etmek isterim" dedi.

Tekin, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'nün emniyet güçlerine mukavemet ettiği ve silah çektiği gerekçesiyle tutuklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bir yerel yönetim kurumu olarak belediyeler kamu hizmeti veren, yasayla bağlı kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda görev üstlenmiş olanlar etik davranış ilkelerine uymakla yükümlü, hukukun üstünlüğünü, dürüstlüğü, hakkaniyeti içselleştirmiş, halka karşı sorumluluk duygusu yüksek kişiler olmalıdır. Son günlerde yaşanan üzücü olaylar, bu ilkelerin ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmıştır. Seyhan Belediyesi çalışanları da tüm kamu görevlileri gibi hukuku ve toplumun ortak yararını her şeyin üstünde tutmakla yükümlüdür. Bu bağlamda Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'nün merkezinde yer aldığı olayları büyük bir üzüntüyle karşıladığımı ve gerekli adımların titizlikle atılacağını belirtmek isterim. Ben bu inancı üstlendiğim her görevde yol gösterici bir ilke olarak benimsedim. Şiddetten ve çatışmadan uzak, barışçıl ve adil bir yönetim benim siyasi anlayışımın temelini oluşturmaktadır. Görev başında olduğum sürece bu ilkeleri her zaman koruyacağımı, haklara ve insana saygıyı her şeyin üstünde tutacağımı huzurunuzda bir kez daha taahhüt etmek isterim. Ben ve çalışma arkadaşlarım bize gösterdiğiniz güvene layık olmaya, daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."