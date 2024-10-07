Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, mahalle ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ediyor. 'Hep birlikte çalışıp Seyhan'ı kalkındıracağız' diyen Tekin, katılımcı demokrasi anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

07.10.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, ilçedeki mahalleleri tek tek gezerek vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Tekin, Seyhanlılarla işbirliği yaparak problemleri çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "Hep birlikte çalışıp Seyhan'ı kalkındıracağız" dedi.

Göreve başladığı günden itibaren Seyhan'daki mahalle ve sokakları tek tek gezerek muhtarları ve mahalle sakinlerini birebir dinleyen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, son olarak Yenibaraj, Yeşilyurt ve Reşatbey mahallelerini ziyaret etti. Yenibaraj Mahallesi Muhtarı Zuhal Özbelli, Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Aysun Köse ve Reşatbey Mahallesi Muhtarı Mert Kana ile bir araya gelen Başkan Tekin, muhtarlardan bilgi aldıktan sonra sokakları gezerek mahalle sakinleri ve esnafları dinledi. Taleplerin her birini ciddiyetle ele aldıklarını anlatan Başkan Tekin, daha güzel bir Seyhan için katılımcı demokrasi anlayışı ile Seyhanlılarla birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Çözüm odaklı adımlar atıyoruz"

Seyhanlının taleplerini dikkate alarak ve ince eleyip sık dokuyarak hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Tekin, "Burada önemli olan nokta çözüm odaklı adımlar atmaktır. Sosyal Belediyeciliğe çok önem veriyoruz. Hizmetlerimiz bu doğrultuda artmaya devam edecek. İlçenin her köşesine giderek incelemelere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ile hep birlikte çalışıp Seyhan'ı kalkındıracağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika

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