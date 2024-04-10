Seyhan Belediye Meclisi Ramazan Bayramı\'nı kutlayarak yeni döneme başladı

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Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunu, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak açan Başkan Oya Tekin, "Bu dönemde bize oy veren, vermeyen vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmenin mücadelesini vereceğiz. Seyhan artık çok aktif, katılımcı, eşitlikçi ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanıldığı bir anlayış görecek" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan Oya Tekin'in yönetiminde yaptı. Başkan Tekin, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şunları söyledi:

"Seçimler artık geride kaldı. Güzel bir günde ilk oturumumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde bize oy veren, vermeyen vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmenin mücadelesini vereceğiz. Seyhan artık çok aktif, katılımcı, eşitlikçi ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanıldığı bir anlayış görecek. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımın da aynı düşüncede olduğu inancını taşıyarak yeni dönemin Seyhan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

YENİ MECLİS BAŞKANVEKİLLERİ BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından gizli oylama usulüyle yapılan seçimler sonrasında 1. Başkanvekilliği'ne Yasemin Çelik, 2. Başkanvekilliği'ne Duygu Atikaslan Ayçe seçildi. Divan katipliklerine Dilek Çalışkan, Birsen Cansu Bakır, Ersan Mercimek (yedek), Mehmet Ali İşbulan (yedek); Encümen üyeliklerine ise Cahit İncefikir, Uğur Büyükkantarcı ve Metin Erdoğan getirildi.