Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımının Miktarını Artırdı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımının Miktarını Artırdı

07.08.2022 14:34

Seyhan Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısının son birleşiminde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girip 4 yıllık fakülte kazanan ihtiyaç sahibi Seyhanlı öğrencilere yönelik eğitim yardımının artırılmasına karar verildi.  Eğitim yardımı oy birliğiyle, 2 bin TL'ye yükseltildi.

Seyhan Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısının son birleşiminde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girip 4 yıllık fakülte kazanan ihtiyaç sahibi Seyhanlı öğrencilere yönelik eğitim yardımının artırılmasına karar verildi.  Eğitim yardımı oy birliğiyle, 2 bin TL'ye yükseltildi.

Geçen yıl devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin 4 yıllık bölümlerini kazanan ve maddi durumu yetersiz Seyhanlı öğrencilere bir defaya mahsus olarak yapılan 500 TL'lik eğitim yardımının miktarı, ekonomik koşullar göz önüne alınarak 2 bin TL'ye yükseltildi. Seyhan'da ikamet eden ve üniversiteye yerleşmeye hak kazanmış ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız eğitim yardımını öngören Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün teklifi, havale edildiği müşterek komisyondan oy birliği ile geçti.

Kararın oy birliğiyle alınmasının anlamlı ve değerli olduğunun altını çizen Başkan Akif Kemal Akay, şöyle konuştu:

"Seyhan, yoksul yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir kent. Birçok aile başta ekonomik sorunlar olmak üzere tüm olumsuzluklara göğüs gererek evlatlarının üniversite eğitimi alması için fedakarlıklar yapıyor. Seyhan Belediyesi olarak, ilçemizde ikamet edip bir lisans bölümünü kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vererek öğrencilerimiz arasında oluşabilecek olumsuzlukların bir nebze de olsa giderilmesine katkı sunmak istedik. Bu destekle gençlerimizin ve ailelerinin yüzünde bir tebessüme neden olabilirsek ne mutlu bize. Bu kararın altında imzası bulunan herkese tekrar teşekkür ediyorum."

BAŞVURULAR EYLÜL AYINDA

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde biner lira olmak üzere toplamda 2 bin TL olarak yapılacak eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları eylül ayında kabul edilecek.

Eğitim yardımından yararlanacak öğrencilerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ailesinin ikamet adresinin Seyhan'da olması, Türkiye'de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerinden birini kazanmış olması ya da Türkiye ve KKTC'de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu olarak kazanmış olması ile aile gelir durumu bakımından yardıma muhtaç olması koşullarını taşıması gerekirken, 4 yıllık kazanan şehit ve gazi çocuklarına gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımı yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Yardımının Miktarını Artırdı - Son Dakika

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