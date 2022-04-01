Seyhan Belediyesi 16 noktada iftar sofrası kuracak - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi 16 noktada iftar sofrası kuracak

01.04.2022 15:50
Seyhan Belediyesi 16 noktada iftar sofrası kuracak

Seyhan Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır kurulamayan iftar sofralarını yeniden kuruyor.

Seyhan Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır kurulamayan iftar sofralarını yeniden kuruyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren kutsal bir ay olduğunu ifade ederek, Ramazan ayı boyunca farklı günlerde 16 ayrı noktada iftar sofrası kuracaklarını söyledi.

İftar sofralarında yaklaşık 30 bin kişiye ulaşacaklarını belirten Akay, "İftar sofralarımızın yanı sıra 11 aşevimizde günlük yaklaşık 2000-2500 kişiye sıcak yemek ikramlarımız devam edecek. Ayrıca Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hizmet binamızda hafta içi her gün üniversite öğrencilerimize yönelik olarak yemek ve çay ikram edeceğiz" dedi.

Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 6 bin gıda kolisi dağıtıldığını aktaran Başkan Akay, Ramazan boyunca yaklaşık 30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını vurguladı. Akay, "Bu yıl iftarımızı yeniden halkımızla birlikte açacağız. Ramazan ayının sağlık, huzur, barış getirmesini dileğiyle tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İftar sofralarının ilki 3 Nisan Pazar günü Koza, Söğütlü, Mekan, Kavaklı ve Dikili mahalleleri için Küçükdikili Mahallesi semt pazarı yerinde kurulacak. - ADANA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi 16 noktada iftar sofrası kuracak - Son Dakika


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