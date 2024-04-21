Seyhan Belediyesi 23 Nisan\'ı Şenlikle Kutluyor

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenecek şenlikle kutlamaya hazırlanıyor. Şenlikte, sanatsal faaliyetler, teknoloji atölyeleri, kreş etkinlikleri ve satranç turnuvası yer alacak.

Seyhan'da 23 Nisan coşkusu, 23-28 Nisan günleri arasında düzenlenecek şenlikle yaşanacak. Önemli bir bayramı daha yaşayacak olmanın verdiği heyecan içerisinde olduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şunları söyledi:

"Ata'mızın bize armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kapsamında gerçekleşecek şenliklerde değişik etkinlikler düzenlenecek. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'miz, kreşlerimiz ile Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'mizde çocuklarımızın çok keyif alacağı eğlenceli programlar planlandı."

Başkan Tekin, söz konusu etkinliklerin yanı sıra Tellidere Çok Amaçlı Tesis'te de satranç turnuvası düzenleneceğini duyurdu. Tüm ilçelileri şenliğe davet eden Tekin, programın detaylarının belediyeye ait sosyal medya hesaplarında yer aldığını sözlerine ekledi.