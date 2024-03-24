Seyhan Belediyesi Barbaros Mahallesi\'nde Kapalı Semt Pazarı Açtı

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Seyhan Belediyesi, Barbaros Modern Kapalı Semt Pazarı'nı bölge sakinlerinin hizmetine açtı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "iz her zaman halkımızın memnuniyeti için çalıştık. Barbaros Mahallesi halkı istedi, biz de bu anlamlı hizmeti onlara sunduk" dedi.

Başkan Akay, katıldığı iftar programının ardından Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nı hizmete açtı. Açılışta konuşan Akay, şunları söyledi:

"5 bin metrekare alan üzerine kurulan bu semt pazarımız 300 esnafımızı barındıracak kapasiteye sahip. 14 milyonu aşan bir maliyete sahip olan kapalı semt pazarının hizmete girmesiyle daha önce ana cadde üzerine kurulan pazarın getirdiği çileler de ortadan kalkmış oldu. Biz her zaman halkımızın memnuniyeti için çalıştık. Barbaros Mahallesi halkı istedi, biz de bu anlamlı hizmeti onlara sunduk. Haftanın bir günü pazar kurulacak olan semt pazarımız diğer günlerde ise çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak. Birlikteliğimizin daim olması ümidiyle barış, huzur ve kardeşlik içinde kimsenin kimseyi dışlamadığı, kötülemediği, sevginin, hoşgörünün olduğu güzel günleri hep birlikte yaşamak ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum."

Barbaros Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Aybay, mahalle halkını büyük sıkıntıdan kurtaracak hizmeti almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Seyhan Belediye Başkanı'mız Akif Kemal Akay Seyhan'a ve mahallemize çok önemli hizmetler yaptı. Bugüne kadar tüm taleplerimizi karşılayarak mahalle halkının huzur ve mutluluğu için çalıştı. Kendisine mahalle halkım adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Adana Semt Pazarcıları Odası Başkanı Mehmet Şefik Kurşun ise "Akif Kemal Akay çok başarılı bir belediye başkanıdır. Hizmetlerinin devam etmesi adına destek verilmesi gerekir. Kendisine meslek erbapları adına teşekkür ediyorum" dedi.