Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yeni Hizmet Binasında Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yeni Hizmet Binasında Faaliyete Geçti

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yeni Hizmet Binasında Faaliyete Geçti

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, yeni hizmet binasında sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon, bakım ve kısırlaştırma işlemlerine devam ediyor. Vatandaşlar, ücretsiz hizmet alabiliyor.

19.12.2024 14:54  Güncelleme: 15:08
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Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, faaliyetlerine yeni hizmet binasında devam ediyor.

Bölgenin en fazla kısırlaştırma işleminin yapıldığı Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, faaliyetlerini yeni hizmet binasında sürdürüyor. Daha önce Meydan Mahallesi Bakımyurdu caddesinde hayvanseverlerin hizmetinde olan kısırlaştırma merkezi bundan sonra İsmetpaşa Mahallesi 51099 sokaktaki adresinde çalışmalarına devam edecek. Kısırlaştırma merkezine randevulu giden vatandaşlar, patili dostların ihtiyaçlarını ücretsiz olarak yaptırıyor.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, bakım, kısırlaştırma işlemleri, besleme ve sahiplendirme çalışmalarına yeni hizmet binasında devam edildiğini söyleyen Seyhan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Evren Sonyürek, "Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Seyhan sokaklarında yaşayan patili dostlarımız konusunda çok hassas ve büyük bir önem veriyor. Bunun için de, yeni yerimizde daha ferah daha uygun şartlar oluşturularak çalışmalarımıza başladık. Sokak hayvanlarını kısırlaştırmak isteyen vatandaşlarımız, 0322 433 17 64 numaralı telefonu arayarak randevu kayıtlarını oluşturabilir. Kliniğimizde yapılan bütün iş ve işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yeni Hizmet Binasında Faaliyete Geçti - Son Dakika

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