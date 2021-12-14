Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, gün ağarmadan işine ve okuluna giden vatandaşlara, belediye çalışanlarına sıcak çorba ikram ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akay, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Mavi Ekip'le birlikte Duygu Kafe önündeki Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara kendi elleriyle sıcak çorba ikram etti. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havanın kendini hissettirdiği sabahın erken saatlerinde sıcak çorbayla içlerini ısıtan vatandaşlar, Başkan Akay'a ve Seyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akay daha sonra, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan belediye işçileriyle bir araya geldi. Belediye emekçileriyle birlikte sıcak çorba içip sohbet eden Başkan Akay, Covid-19 pandemisiyle birlikte başlayan zor günlerin, ekonomik koşullar nedeniyle sürdüğünü belirterek, belediyelerin yurttaşların yaşamını kolaylaştırma konusunda önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Seyhan Belediyesi çalışanlarının özveriyle bu sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden Başkan Akay, "Gittiğimiz yerlerde çoğunlukla hizmetlerinizden dolayı övgüyle bahsediyorlar. Sağ olun. Emeğinize sağlık" dedi.

Sıcak çorba ikramı her gün 06.30 - 08.00 saatleri arasında Duygu Kafe önünde, 5 Ocak Meydanı'nda, İnönü Parkı'nda ve Taşköprü'de yapılıyor. - ADANA