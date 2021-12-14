Üye Girişi
Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

14.12.2021 11:21
Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Seyhan Belediyesi, gün ağarmadan işine ve okuluna giden vatandaşlara, belediye çalışanlarına sıcak çorba ikram ediyor.

Seyhan Belediyesi, gün ağarmadan işine ve okuluna giden vatandaşlara, belediye çalışanlarına sıcak çorba ikram ediyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akay, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarından oluşan Mavi Ekip'le birlikte Duygu Kafe önündeki Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara kendi elleriyle sıcak çorba ikram etti. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soğuk havanın kendini hissettirdiği sabahın erken saatlerinde sıcak çorbayla içlerini ısıtan vatandaşlar, Başkan Akay'a ve Seyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Akay daha sonra, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan belediye işçileriyle bir araya geldi. Belediye emekçileriyle birlikte sıcak çorba içip sohbet eden Başkan Akay, Covid-19 pandemisiyle birlikte başlayan zor günlerin, ekonomik koşullar nedeniyle sürdüğünü belirterek, belediyelerin yurttaşların yaşamını kolaylaştırma konusunda önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Seyhan Belediyesi çalışanlarının özveriyle bu sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden Başkan Akay, "Gittiğimiz yerlerde çoğunlukla hizmetlerinizden dolayı övgüyle bahsediyorlar. Sağ olun. Emeğinize sağlık" dedi.

Sıcak çorba ikramı her gün 06.30 - 08.00 saatleri arasında Duygu Kafe önünde, 5 Ocak Meydanı'nda, İnönü Parkı'nda ve Taşköprü'de yapılıyor. - ADANA

Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı
Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz 11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum 11:10 Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır 10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş 09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi

Son Dakika Haberleri
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:16 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz
11:12 Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu
11:09 Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum
10:55 İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor
10:55 Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!
10:53 Altının gram fiyatı ne kadar oldu?
10:52 Almanya'da Türk camisine çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı
10:47 Ceylin'e ikizi gibi benzeyen ablası Huri!
10:46 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 14,25'ten işlem görüyor
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu Beşiktaş'taki 5 saatlik toplantıdan şaşırtan sonuç! Hoca konusu belli oldu         
11:13
İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor İsmail Hacıoğlu'nun iki karakteri canlandırdığı Mahkum dizisi başlıyor         
10:56
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 11:31:08. #1.12#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement