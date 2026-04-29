Seyhan Belediyesine "paralel muhtarlık" tepkisi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan hizmet noktası, muhtarlık ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, söz konusu birimin muhtarlığa alternatif olarak kurulduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Çelik, "Seçilmiş muhtarı yok sayarak mahallede paralel bir yapı oluşturuluyor" dedi.

Seyhan Belediyesi Pınar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki bir parka konteynerden 'hizmet noktası' kurdu. 2009 yılından bu yana Pınar Mahallesi Muhtarlığı yapan Saniye Çelik, kurulan hizmet noktasının belediyenin kendisine bir operasyonu olduğunu öne sürdü.

"Paralel bir muhtarlık koydular"

Saniye Çelik, "Buraya paralel bir muhtarlık koyarak mahalle sakinlerimize 'şikayetlerinizi buraya yapın' diyorlar. 2009 yılından bu yana 4 dönemdir bu mahallenin muhtarıyım. Mahalledeki bütün sıkıntıları belediyenin ilgili kurumlarına anında gönderiyorum. 2 yıldan bu yana hizmet yapmayan bir belediye ile karşı karşıyayız. Asli görevlerini yapmayıp halkımızı ve bizi zor durumda bırakan bir belediye var" dedi.

"Halkın seçtiği muhtarı yok sayıyorlar"

Belediyenin kendisinin başarılı olmasını istemediğini savunan Çelik, "Bizim bir sorunumuz yok ama onların bize bir kastı var. Seçilmiş bir muhtara, halkın iradesine karşı koyup 'seni biz dikkate almıyoruz' diyerek karşımıza böyle bir yer koydular. Mahallemizde bulunan bir parkın içerisine konteyner koyarak şahsıma karşı güç gösterisinde bulunuyorlar. Böyle yaparak bizi taciz ediyorlar. Halkın seçtiği muhtarı yok sayıyorlar" diye konuştu.

"Muhtara gitmeyin bize gelin"

Çelik, "Asli görevlerini yapmayan belediyeye karşı başvurularım ve dilekçelerim dikkate alınmadığı için eylemler yapmaya başladım. Gece fenerle yola çıkarak soranlara 'belediye başkanımızı arıyoruz' dedim. Bu eylem sonrası baktım ki yine hizmet yok. Daha sonra fiilen ölmüş bir belediye hizmet yapamaz diyerek tabutlu bir eylem yaptım. Bir tabut getirerek eylemde bulundum. Maalesef o da işe yaramadı. En son kendileri, muhtarlığıma karşı tepki olarak yeni yeri açtılar. 'Muhtara gitmeyin, bize gelin' demeye başladılar" dedi.

"10-11 kişi gelip sonra kahvelerde oyun oynuyorlar"

Mahalle sakinlerinden Tayfun Günay ise hizmet noktasının amacına uygun kullanılmadığını iddia ederek, "Buraya sabah 10-11 kişi gelip biraz durup, daha sonra dağılıyorlar. Kahvelere gidip oyun oynuyorlar. Akşam olduğu zaman hepsi buraya tekrar toplanıyor. Bir hizmet amacıyla değil, istihdam oluşturmak amacıyla burayı kurmuşlar" dedi.

"Hizmet etmeye çalışıyoruz"

Hizmet noktasında görevli İsmail Tilhe ise, "Bizim kendisiyle hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu mahallede seçilmiş bir muhtardır. Biz çalışanız ve belediyemiz buraya bir hizmet noktası kurdu. Biz de geldik, burada hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA