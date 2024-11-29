Seyhan Emniyet Müdürlüğü Taşındı

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bakım Yurdu Caddesindeki eski Adana Emniyet Müdürlüğü binasına taşındı.

Bir süredir merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi 22016 sokaktaki binada vatandaşa hizmet veren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü taşındı. Seyhan polisi artık vatandaşa Bakım Yurdu Caddesindeki eski Adana Emniyet Müdürlüğü binasında hizmet verecek. Daha kapsamlı ve büyük olan bina artık Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. - ADANA