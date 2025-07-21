Seyit Bilal Türbesi Restorasyonu Başladı

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, "Seyit Bilal Hazretlerinin Türbesi, camisi ve teşrifatıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık maliyet 25 milyonu bulacak" dedi.

Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Seyit Bilal Cami'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bölge Müdürü Uysal, çalışmaları yerinde takip ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 25 milyon TL bulacağını dile getiren Uysal, inanç turizmi için Seyit Bilal Hazretleri'nin türbesinin çok önemli olduğunu ve gerekli hassasiyetin gösterildiğini kaydetti. Ayrıca Uysal açıklamasında, Sinop'a önem verdiklerini tarihi ve kültürel açıdan büyük zenginliklere sahip bir il olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Seyit Bilal Hazretleri Türbesi, Türkiye çapından bilinen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Sinop'a bölge müdürlüğü olarak önem verdiklerini söyleyen Uysal, "Kültür Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Sinop'a ayrı bir önem veriyoruz. Sinop bizim için değerli. Kuzeyde ve Karadeniz'de olması hasebiyle ayrı bir özelliğe sahip Sinop'umuz kültürel açıdan çok zengin bir ilimiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün burada bulunan eserleri bakmakla yükümlü olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce biz bu işe bakıyoruz. Vakıfların iki amacı vardır; Bunlardan bir tanesi ihya, diğeri inşa. Bir de hayır hizmetlerimiz vardır. İnşa olarak ihya olarak Sinop'ta yapmış olduğumuz çalışmalar; Seyit Bilal Cami'sinin ihalesini yaptık ve Sinop'umuzun en değerli kültürel, tarihi değeri olan Seyit Bilal Hazretlerinin Türbesi, camisi ve teşrifatıyla alakalı ihale yaptık. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Sinop'umuzun turizm de olan en değerli yerlerinden bir tanesi. Gelenlerin oraya gidip ziyaret etmeleri, manevi değeri çok yüksek. O açıdan önce bitirmek istiyoruz. Biz burayla ilgili ihaleyi alan firmayla da bunu konuştuk. Gerekli ehemmiyeti ve özeni gösterecekler. En kısa sürede bitirip burayı yeniden en güzel şekilde, eski düzenine uygun olarak yapacağız inşallah" diye konuştu. - SİNOP