Seyitgazi 20 dakikada beyaza büründü
ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde etkili olan dolu yağışı sonucunda bölge 20 dakikada beyaza büründü.
Meteorolojinin tahmin ettiği üzere Eskişehir'de yağış meydana geldi. Yağışlar kentin çeşitli noktalarında etkili olurken, Seyitgazi İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde halk arasında 'kuzu dişi' adı verilen dolu yağışı görüldü. Yağış sonucunda bölgenin 20 dakika içerisinde beyaza büründüğü belirtildi.
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