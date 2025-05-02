Seyitgazi 20 Dakikada Beyaza Büründü - Son Dakika
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Yerel

Seyitgazi 20 Dakikada Beyaza Büründü

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde etkili dolu yağışı sonucu bölge 20 dakikada beyazla kaplandı.

02.05.2025 22:42
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Seyitgazi 20 dakikada beyaza büründü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'nde etkili olan dolu yağışı sonucunda bölge 20 dakikada beyaza büründü.

Meteorolojinin tahmin ettiği üzere Eskişehir'de yağış meydana geldi. Yağışlar kentin çeşitli noktalarında etkili olurken, Seyitgazi İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde halk arasında 'kuzu dişi' adı verilen dolu yağışı görüldü. Yağış sonucunda bölgenin 20 dakika içerisinde beyaza büründüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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