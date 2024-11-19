Seyitgazi'de Üçüncü Kaza İsteği - Son Dakika
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Yerel

Seyitgazi'de Üçüncü Kaza İsteği

Seyitgazililer Derneği, Eskişehir-Seyitgazi yolundaki kazalar sonrası yol bakım çağrısında bulundu.

19.11.2024 14:53
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Seyitgazililer Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği, dün Eskişehir-Seyitgazi karayolunda meydana gelen otobüs kazasının bölgede son 1 haftada meydana gelen 3'üncü kaza olduğunu belirterek karayoluna gerekli bakımın yapılmasını ve daha güvenli hale getirilmesini istedi.

Dün, Eskişehir-Seyitgazi karayolu 16'ncı kilometrede bulunan Derbent mevkiinde yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla atan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybetti ve 42 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza sonrası Seyitgazililer Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği, bir yazılı açıklama yayımlayarak karayollarıyla ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Dernek Başkanı Emrah Sur tarafından paylaşılan açıklamada, "Dün sabah saatlerinde yaşanan Eskişehir-Seyitgazi karayolunun 16'ncı kilometresi üzerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Seyitgazi-Eskişehir yolunda son 1 haftada 3'üncü kazaya şahit oluyoruz. Önümüz kış ve yolumuz özellikle yağışlı ve karlı havalarda oldukça tehlikeli bir hal alıyor. Hem hemşehrilerimizin hem de şehirlerarası yolculuk yapan bir çok vatandaşımızın kullandığı bu karayolunun gerekli bakımının yapılarak daha güvenli hale gelmesini Seyitgazililer olarak karayollarından talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyitgazi'de Üçüncü Kaza İsteği - Son Dakika

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