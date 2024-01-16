Seyitgazi\'den katılıp dereceye giren öğrenciye tebrik

Eskişehir ile genelinde düzenlenen ezan okuma yarışmasına Seyitgazi'den katılıp dereceye giren öğrenciyi İlçe Kaymakamı Yeşim Altın tebrik etti.

Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf İlhan, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'na katılarak Eskişehir 3'üncüsü oldu. Başarılı öğrenci, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı ve Seyyid Battal Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Yerkazan ile beraber Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın'ı makamında ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Altın, öğrenci Yusuf İlhan'ı derecesinden ötürü tebrik ederek, başarılarının devamını temenni etti. - ESKİŞEHİR