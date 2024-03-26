Seyitnizam İşçi Blokları'nda Kentsel Dönüşüm İmzaları Atıldı - Son Dakika
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Seyitnizam İşçi Blokları'nda Kentsel Dönüşüm İmzaları Atıldı

Seyitnizam İşçi Blokları\'nda Kentsel Dönüşüm İmzaları Atıldı

Zeytinburnu Belediyesi'nin garantörlüğünde yapılan anlaşma ile Seyitnizam İşçi Blokları'nda 82 daire yenilenerek hak sahiplerine teslim edilecek.

26.03.2024 13:33  Güncelleme: 14:04
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Uzun süredir kentsel dönüşüm sürecinde olan Seyitnizam İşçi Blokları'nda imzalar atıldı. Zeytinburnu Belediyesi'nin garantörlüğünde özel sektörle yapılan anlaşmada, toplamda 82 daire yenilenerek hak sahiplerine teslim edilecek.

Yapımına 1960'lı yıllarda başlanan Seyitnizam İşçi Blokları, 10 yıldır kentsel dönüşüm için mücadele veriyordu. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan plan tadilat çalışmasıyla 82 dairelik 14 binadan oluşan konutlarda kentsel dönüşümün önü açıldı. Seytinizam İşçi Blokları hak sahipleri; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Binası'nda düzenlenen törende özel sektörle ilk imzalarını attı.

"Önümüzdeki dönemde de binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda emek vermeye devam edeceğiz"

Seyitnizam İşçi Blokları İmza Töreni'nde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Binalarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda yeni bir adım atıyoruz. Seyitnizam işçi bloklarındaki 82 dairelik, 14 binalık dairelerin, konutların dönüşümüyle ilgili ilk imzayı buradaki hak sahiplerinin temsili değerli hemşehrilerim atacaklar. Bundan sonra hepinizin bildiği gibi uzlaşma sürecinde bütün mahallelere gidilecek. Bilindiği gibi biz daha önce Seyitnizam İşçi Blokları'ndaki dönüşümü gerçekleştirmek için bir plan düzenlemesi yapmıştık. O plan düzenlemesi sayesinde büyük mesafe alındı. Yine davulla zurnayla yıkımlar yapıyoruz. Hemşehrilerimiz tez zamanda inşallah güvenli konutlarına kavuşurlar. Seyitnizam İşçi Blokları'mızın dönüşümü şimdiden hayırlı olsun. Emek veren mesai arkadaşlarıma, Başkan yardımcımıza, müdürümüze, mühendislerimize İş birliği yapan komşularımıza teşekkür ediyoruz. Elbette bu yükün altına girecek olan özel sektör yükleyicisine de teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse hemşehrilerimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde de Zeytinburnu'ndaki binaların dairelerin depreme dayanıklı hale getirmesi konusunda ben ve mesai arkadaşlarım emek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Birçok müteahhitle görüştüklerini fakat temelde anlaşamayarak zaman kaybettiklerini belirten Seyitnizam İşçi Blokları Temsilcisi Fatih Ünal, "Enflasyonun yüksek olması sebebiyle inşaat firmaları bizim bölgemize girip inşaatı bitirme ve tamamlama yönünde herhangi bir garanti veremedi. Biz bundan çok sıkıntı duyduk. Bir de deprem gerçeği var. Zaman bizim aleyhimize çalışıyor. Halk olarak resmen taksimetre bizim aleyhimizde çalıştığı için biz bunu hızlandırmak istedik. Bu bizim için önemli bir şeydi. Herkes gözümüzün içine bakıyor. O bölgenin insanları ekonomik yönden çok iyi bir durumda değil. Ama İnşallah Allah'ın izniyle inşaat şirketimizle beraber bu işi bitireceğiz" diye konuştu.

"Zeytinburnu Belediyesi deniz feneri oldu"

Temsilci Ünal, "Belediyenin rolü ne oldu burada?" sorusu üzerine, "Yol gösterici oldu. Deniz feneri oldu. Mevcut planlardan önce bizim haklarımız alınmıştı. Artışlarımız yoktu, arsalarımıza girilmişti, belirli metrekarelerimiz küçültülmüştü. Bizim arsalarımız kendimize ait bahçelerimiz olduğu halde onlar yok sayıldı. Ömer Başkan bize yol gösterdi. Gece gündüz çalıştılar. Bu projeleri genişlettiler. Kök projelere kadar tapulara inip gerçek değerleri bize teslim ettiler. Katkıları sonsuz. Bizim için bizim için teminatlar gerekliydi. Şu anda belediyeden almış olduğumuz bu garantörlükle birlikte biz elimizi rahat hissediyoruz. Çünkü başka ilçelerde başlayıp bitirilemeyen, bitirilip teslim edilmeyen bir takım inşaatlar olduğunu biliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyitnizam İşçi Blokları'nda Kentsel Dönüşüm İmzaları Atıldı - Son Dakika

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