Seyitnizam İşçi Blokları\'nda Kentsel Dönüşüm İmzaları Atıldı

Uzun süredir kentsel dönüşüm sürecinde olan Seyitnizam İşçi Blokları'nda imzalar atıldı. Zeytinburnu Belediyesi'nin garantörlüğünde özel sektörle yapılan anlaşmada, toplamda 82 daire yenilenerek hak sahiplerine teslim edilecek.
Yapımına 1960'lı yıllarda başlanan Seyitnizam İşçi Blokları, 10 yıldır kentsel dönüşüm için mücadele veriyordu. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan plan tadilat çalışmasıyla 82 dairelik 14 binadan oluşan konutlarda kentsel dönüşümün önü açıldı. Seytinizam İşçi Blokları hak sahipleri; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Binası'nda düzenlenen törende özel sektörle ilk imzalarını attı.
"Önümüzdeki dönemde de binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda emek vermeye devam edeceğiz"
Seyitnizam İşçi Blokları İmza Töreni'nde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Binalarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi konusunda yeni bir adım atıyoruz. Seyitnizam işçi bloklarındaki 82 dairelik, 14 binalık dairelerin, konutların dönüşümüyle ilgili ilk imzayı buradaki hak sahiplerinin temsili değerli hemşehrilerim atacaklar. Bundan sonra hepinizin bildiği gibi uzlaşma sürecinde bütün mahallelere gidilecek. Bilindiği gibi biz daha önce Seyitnizam İşçi Blokları'ndaki dönüşümü gerçekleştirmek için bir plan düzenlemesi yapmıştık. O plan düzenlemesi sayesinde büyük mesafe alındı. Yine davulla zurnayla yıkımlar yapıyoruz. Hemşehrilerimiz tez zamanda inşallah güvenli konutlarına kavuşurlar. Seyitnizam İşçi Blokları'mızın dönüşümü şimdiden hayırlı olsun. Emek veren mesai arkadaşlarıma, Başkan yardımcımıza, müdürümüze, mühendislerimize İş birliği yapan komşularımıza teşekkür ediyoruz. Elbette bu yükün altına girecek olan özel sektör yükleyicisine de teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse hemşehrilerimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde de Zeytinburnu'ndaki binaların dairelerin depreme dayanıklı hale getirmesi konusunda ben ve mesai arkadaşlarım emek vermeye devam edeceğiz" dedi.
Birçok müteahhitle görüştüklerini fakat temelde anlaşamayarak zaman kaybettiklerini belirten Seyitnizam İşçi Blokları Temsilcisi Fatih Ünal, "Enflasyonun yüksek olması sebebiyle inşaat firmaları bizim bölgemize girip inşaatı bitirme ve tamamlama yönünde herhangi bir garanti veremedi. Biz bundan çok sıkıntı duyduk. Bir de deprem gerçeği var. Zaman bizim aleyhimize çalışıyor. Halk olarak resmen taksimetre bizim aleyhimizde çalıştığı için biz bunu hızlandırmak istedik. Bu bizim için önemli bir şeydi. Herkes gözümüzün içine bakıyor. O bölgenin insanları ekonomik yönden çok iyi bir durumda değil. Ama İnşallah Allah'ın izniyle inşaat şirketimizle beraber bu işi bitireceğiz" diye konuştu.
"Zeytinburnu Belediyesi deniz feneri oldu"
Temsilci Ünal, "Belediyenin rolü ne oldu burada?" sorusu üzerine, "Yol gösterici oldu. Deniz feneri oldu. Mevcut planlardan önce bizim haklarımız alınmıştı. Artışlarımız yoktu, arsalarımıza girilmişti, belirli metrekarelerimiz küçültülmüştü. Bizim arsalarımız kendimize ait bahçelerimiz olduğu halde onlar yok sayıldı. Ömer Başkan bize yol gösterdi. Gece gündüz çalıştılar. Bu projeleri genişlettiler. Kök projelere kadar tapulara inip gerçek değerleri bize teslim ettiler. Katkıları sonsuz. Bizim için bizim için teminatlar gerekliydi. Şu anda belediyeden almış olduğumuz bu garantörlükle birlikte biz elimizi rahat hissediyoruz. Çünkü başka ilçelerde başlayıp bitirilemeyen, bitirilip teslim edilmeyen bir takım inşaatlar olduğunu biliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Seyitnizam İşçi Blokları'nda Kentsel Dönüşüm İmzaları Atıldı - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?