SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapılmadı - Son Dakika
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SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapılmadı

SGK\'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapılmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. SGK, bu konuda herhangi bir toplantı yapılmadığını belirtti.

09.02.2024 19:45
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık mağdurları için EYT toplantısı yapıldı' başlıklı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları İçin EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bazı basın yayın organları, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan 'SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapıldı' başlıklı haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu gündemle herhangi bir toplantı yapılmamıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: SGK'da Staj ve Çıraklık Mağdurları için EYT Toplantısı Yapılmadı - Son Dakika
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