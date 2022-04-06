SİBERAY, ADÜ Veteriner Fakültesi'nde seminer gerçekleştirdi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'nde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi-manevi zararların en aza indirilmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı çerçevesinde 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminer gerçekleşti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tugay Barış Güneş, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür v. Ümit Şahin ve SİBERAY Görevlisi Uğur Bulut tarafından gerçekleştirilen seminere, Fakülte akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla her yaş grubundan vatandaşımızı bilinçlendirmeyi amaçlayan SİBERAY programı çerçevesinde yapılan etkinliğin, öncelikle öğrenciler olmak üzere tüm bireyler için oldukça önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.

Seminer, personel ve öğrencilerden gelen soruların cevaplanması, Prof. Dr. Cavit Kum'un teşekkür konuşması ve etkinliğe katkı sağlayan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - AYDIN