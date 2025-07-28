Sıcağa Dikkat: Hayvanları Nasıl Koruyalım? - Son Dakika
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Sıcağa Dikkat: Hayvanları Nasıl Koruyalım?

Sıcağa Dikkat: Hayvanları Nasıl Koruyalım?
28.07.2025 07:18
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Veteriner Serkan Eroğlu, sıcak havalarda evcil hayvan sağlığı için önemli önerilerde bulundu.

Veteriner Hekim Serkan Eroğlu, son zamanlarda etkili olan bunaltıcı sıcaklardan hayvanları nasıl koruyabileceği konusunda bilgi vererek doğru bilinen yanlışlar hakkında uyardı.

Yurt genelinde olduğu gibi kavurucu sıcaklar Erzincan'da da etkili oluyor. Yaz aylarında kendini hissettiren bunaltıcı sıcaklar, insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Sıcak geçen günlerde evcil hayvan sahiplerinin doğru bildiği bazı yanlışlar sevimli dostlara zarar verebiliyor. Hayvanseverlerin özellikle beslenme konusunda dikkat etmesi önem teşkil ediyor.

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında öneriler aktaran Veteriner Hekim Serkan Eroğlu, uyarılarda bulundu. Bu dönemde kuru mamanın diğer yiyeceklere göre daha sağlıklı olacağına söyleyen Eroğlu, "Kuru mamanın sürekli evcil hayvanlarımızın önünde bulunmasını istiyoruz. Yemeklerinin bozulmasının önüne geçtiği için kuru mamayı tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında en çok gördüğümüz vakalar çok su verilmesi. Özellikle su vereyim derken buzlu su tercih ediliyor. Buzlar, keskin olması nedeniyle ağız bölgesinde kesiklere neden olabiliyor. Kat'i suretle buzlu içecek tavsiye etmiyoruz" dedi.

"Hayvanlarda deri çantalar sauna etkisi oluşturuyor"

Buzun ağız bölgesinde yaralara neden olabileceğini ifade eden Eroğlu, evcil hayvanları serinletmek için 'soğuk havlu' önerisinde bulundu. Özellikle araçları ile uzun yolculuklara çıkacak hayvan sahiplerine, minik dostlarını deri çantada taşımamaları yönünde uyarılarda bulunan Veteriner Hekim Eroğlu, "Hayvanımız sıcaktan bunalmış olabilir serinletmek için buzluğa koyduğumuz kuru bir havluyu sürebiliriz. Saat 12.00 ile 14.00 arasında kesenlikle dışarı çıkarılmalarını önermiyoruz. Araçlarda uzun yolculuklar yapacaksak mutlaka çantaların içinde hayvanların tutulmasını önermiyoruz. Son dönemlerde çok fazla sıcak var. Bu sıcaklar olanların ter bezleri yeterli gelmiyor bazen. Bu durum onların depresyona girmesine neden olabiliyor. Özellikle çanta özelinde konuşacak olursak, deri çantalar sauna etkisi oluşturuyor. Yaz aylarında hayvanımız tıraş ettirmemeliyiz. Özellikle güneşin yoğun olduğu yerlerde zararlı olabiliyor. Araştırmalar sonucunda tıraş edilen derilerin güneşin sıcağından ve ışınlarından daha çok etkilendiği kanıtlandı. Tıraş edildi ise de özel kıyafetlerle dışarı çıkarılmalı" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, erzincan, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcağa Dikkat: Hayvanları Nasıl Koruyalım? - Son Dakika

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