Sıcağa Rağmen Mangal Kömürü Üretimi Sürekli

22.08.2025 09:40
Tarsus'ta 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen mangal kömürü üretimi devam ediyor, işçiler nöbet tutuyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı bu günlerde mangallık kömür üretenlerin zorlu mesaisi sürüyor.

Her yıl Mart ayında başlayıp, sonbaharda biten mangal kömürü üretimi sıcak havaya rağmen sürüyor. Hava ve ateşin sıcaklığına rağmen çalışanlar, kurdukları öbeklerde yaklaşık 25-30 gün arasında kontrollü şekilde yakma işlemi yapıyor. Toplanan odunlar bir alanda küçük tepecikler (öbek)halinde dizildikten sonra üzeri saman ve toprakla kapatılarak yakılıyor. İçten içe yanan odunlar yaklaşık 30 günlük bir süreçten sonra mangal kömürüne dönüşüyor, ardından da çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.

Kömürleri kilolarına göre paketleme yapan Zozan Dursun, "Yapılan kömürler buraya getiriliyor. Bizde burada kilolarına göre paketleme yapıyoruz" dedi.

Sıcağa rağmen çalıştıklarını belirten işçilerden Hatip Bağış, "Kömürlerin ısısıyla 80-90 dereceyi buluyor. Millete hizmet etmek için mangal kömürü üretiyoruz" diye konuştu.

Üreticilerinden Veysi Turan ise" Narenciye odunları bahçelerden buraya gelip, işlem görüp, bir ay yanıyor. Geceli gündüzlü nöbet tutuluyor. 10 günde naylon altında kalıyor, sönmesi için. Ondan sonra kömür oluyor. Yaptığımız öbeklerde odunlar yanıyor, kömür oluyor. Tabi gece gündüz bakıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

10:41
