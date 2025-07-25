Sıcak Hava Dalgası Yangın Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sıcak Hava Dalgası Yangın Riskini Artırıyor

Sıcak Hava Dalgası Yangın Riskini Artırıyor
25.07.2025 11:06  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, orman ve konut yangınları riskini artırdı. Uzmanlar, yangın riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulunuyor.

Yurdu etkisi altına ala sıcak hava dalgası, beraberinde yangın riskini artırdı. Artan orman yangınlarının yanı sıra ikamet ve çatı yangınlarına dikkat çeken uzmanlar, dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle son günlerde termometrelerin 30 dereceyi aştığı yurt genelinde, aşırı sıcaklar ile birlikte ciddi tehlikeler de oluşabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte özellikle ev, çatı, anız, ot ve orman yangınlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Orman yangınları ile birlikte ikamet yangınlarının da arttığını ifade eden uzmanlar, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri anlatan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, "Çatı aralarına bırakılan eşyalar havalar ısınması ile birlikte ev yangınlarının çıkmasında başlıca neden" dedi.

"Çatı aralarının ve yangın merdivenlerinin boş olması lazım"

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasının beraberinde yangın riski getirdiğini söyleyen Alaçam, "Mevsimlere ve sıcaklık geçişlerine göre yangınların çeşitleri değişiyor. Özellikle bulunduğumuz yaz aylarında ot, anız ve orman yangınları artmaya başladı. Bu yangınların doğal çıkış sebepleri ve insan kaynaklı çıkış sebepleri de var. Ot ve anız yangınları ev yangınlarına, araç yangınlarına ve özellikle orman yangınlarına sebep olabiliyor. Hasat sonrası yakılan anızlar toprağa ve doğaya da ciddi oranda zarar veriyor. Çatı aralarına bırakılan eşyalar havalar ısınması ile birlikte ev yangınlarının çıkmasında başlıca neden. Çatı aralarından geçen elektrik kontakları da bu yangınların bir diğer nedeni. Çatı boşluğunu çatı aralarını hiçbir şekilde ev eşyaları konulmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunlarla alakalı önlemlerini kendileri alırsa yangının çıkış nedenleri de önlenmiş olur. Çatı aralarının ve yangın merdivenlerinin boş olması lazım. Çatı araları ve yangın merdivenleri eşya konulması için yapılmış yerler değil" diye konuştu.

"Halkımızı yangınlara karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

Yangınlarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Alaçam, "Halkımızı yangınlara karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yaşanabilecek yangınların önlemlerini vatandaşlarımızın alması gerekiyor bunları anlatıyoruz. Bunlarla alakalı bizler de afiş ve broşür çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlar yangının ilk anlarında etrafındakilerine bağırarak yangını haber vermeleri gerekir. Müdahale edilebilecek şekilde küçük bir yangınsa müdahale edip söndürsünler eğer müdahale edilemeyecek şekilde büyük bir yangınsa orayı düzenli ve hızlı bir şekilde tahliye etmeliler. Bu süre içerisinde de itfaiye haber vermeliler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Çevre, Yerel, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcak Hava Dalgası Yangın Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:27:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sıcak Hava Dalgası Yangın Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.