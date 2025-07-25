Sıcak Hava Dalgası Yangın Riskini Artırıyor

Yurdu etkisi altına ala sıcak hava dalgası, beraberinde yangın riskini artırdı. Artan orman yangınlarının yanı sıra ikamet ve çatı yangınlarına dikkat çeken uzmanlar, dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle son günlerde termometrelerin 30 dereceyi aştığı yurt genelinde, aşırı sıcaklar ile birlikte ciddi tehlikeler de oluşabiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte özellikle ev, çatı, anız, ot ve orman yangınlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Orman yangınları ile birlikte ikamet yangınlarının da arttığını ifade eden uzmanlar, dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı alınması gereken önlemleri anlatan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam, "Çatı aralarına bırakılan eşyalar havalar ısınması ile birlikte ev yangınlarının çıkmasında başlıca neden" dedi.

"Çatı aralarının ve yangın merdivenlerinin boş olması lazım"

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasının beraberinde yangın riski getirdiğini söyleyen Alaçam, "Mevsimlere ve sıcaklık geçişlerine göre yangınların çeşitleri değişiyor. Özellikle bulunduğumuz yaz aylarında ot, anız ve orman yangınları artmaya başladı. Bu yangınların doğal çıkış sebepleri ve insan kaynaklı çıkış sebepleri de var. Ot ve anız yangınları ev yangınlarına, araç yangınlarına ve özellikle orman yangınlarına sebep olabiliyor. Hasat sonrası yakılan anızlar toprağa ve doğaya da ciddi oranda zarar veriyor. Çatı aralarına bırakılan eşyalar havalar ısınması ile birlikte ev yangınlarının çıkmasında başlıca neden. Çatı aralarından geçen elektrik kontakları da bu yangınların bir diğer nedeni. Çatı boşluğunu çatı aralarını hiçbir şekilde ev eşyaları konulmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunlarla alakalı önlemlerini kendileri alırsa yangının çıkış nedenleri de önlenmiş olur. Çatı aralarının ve yangın merdivenlerinin boş olması lazım. Çatı araları ve yangın merdivenleri eşya konulması için yapılmış yerler değil" diye konuştu.

"Halkımızı yangınlara karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

Yangınlarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını ifade eden Alaçam, "Halkımızı yangınlara karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yaşanabilecek yangınların önlemlerini vatandaşlarımızın alması gerekiyor bunları anlatıyoruz. Bunlarla alakalı bizler de afiş ve broşür çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlar yangının ilk anlarında etrafındakilerine bağırarak yangını haber vermeleri gerekir. Müdahale edilebilecek şekilde küçük bir yangınsa müdahale edip söndürsünler eğer müdahale edilemeyecek şekilde büyük bir yangınsa orayı düzenli ve hızlı bir şekilde tahliye etmeliler. Bu süre içerisinde de itfaiye haber vermeliler" dedi. - SİVAS