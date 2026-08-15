Sıcak Havalarda Sondaj Suyunda Serinleme Keyfi

Hatay'da kavurucu sıcakta serinlemek isteyen Ahmet Gülden, elbisesiyle sondaj suyunun altında kendini ıslattı ve yüzerek ferahlatan serinliğinin tadını çıkarttı.

Reyhanlı ilçesinde 40 dereceyi bulan sıcakla birlikte etkili olan nem vatandaşları zorluyor. İlçede yaşayan Ahmet Gülden isimli genç, arkadaş grubuyla birlikte sondaj suyunun çıkış noktasına gelerek serinleten buz gibi yer altı kaynak suyunun tadını çıkarttı. Suyun altına girerek kendini ıslatan ve yüzerek elbisesiyle sırılsıklam olan Gülden, her hafta bir gün bu keyfi yaşadığını söyledi.

Sondaj suyunun çıkış noktasında vakit geçirerek serinlediklerini ifade eden Ahmet Gülden, "Bizde adettir gelip sondaj suyunda serinlemek. Haftanın bir günü sondajın başında kavunumuzu, karpuzumuzu kesip serinleriz. Havalar çok sıcak, mevsim yaz. Hem serinledik hem de kavunumuzu yedik ve şimdi gidiyoruz" dedi.