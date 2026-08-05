Mudanya’da plajlar ful çekiyor - Son Dakika
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Mudanya’da plajlar ful çekiyor

Mudanya’da plajlar ful çekiyor
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Yaz sıcaklarının artmasıyla Mudanya plajları tatilcilerle doldu. Kumyaka, Güzelyalı ve Altınkum’da yoğunluk yaşanırken, belediye ekipleri temizlik ve güvenlik önlemlerini artırdı.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte Mudanya plajları tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu boyunca sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Kumyaka, Güzelyalı ve Altınkum plajlarında yoğunluk dikkat çekti. Şezlong ve şemsiye bulmakta zorlanan tatilciler, sahil boyunca yer bulabilmek için erken saatlerde plajlara akın etti.

Belediye ekipleri, artan kalabalık nedeniyle sahil temizliği ve güvenlik önlemlerini sıklaştırırken, esnaf da yoğunluktan memnun kaldı. Plaj çevresindeki işletmelerde uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İHA

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