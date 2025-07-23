Sıcaklarda Evcil Hayvan Bakım İpuçları - Son Dakika
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Sıcaklarda Evcil Hayvan Bakım İpuçları

Sıcaklarda Evcil Hayvan Bakım İpuçları
23.07.2025 10:31
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Uzm. Veteriner Tuğçe Kara, sıcak havalarda hayvanların tıraş edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de sıcak havalarda evcil hayvanlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenlere değinen Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Hasta sahiplerimiz kedi köpeklerinin sıcaktan bunalıp tıraş ettirince rahat edeceklerini düşünüyorlar. Bu çok büyük bir yanılgı çünkü kedi ve köpeklerin tüyleri onlarda bir yalıtım görevi görüyor" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları her geçen gün yükseliyor. Bunaltıcı sıcaklar insanlar gibi hayvanlara da zor anlar yaşatırken, Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara bazı değerlendirmelerde bulundu. Kedi köpeklerin sıcaktan bunalıp tıraş ettirince rahat edecekleri düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu vurgulayan Kara, tüylerin onlar için doğal bir yalıtım görevi gördüğünü söyledi. Güneşin daha yoğun hissedildiği öğle saatlerinde köpeklerin gezintiye çıkarılmamasını tavsiye eden Kara, kedilerin ise taşınacakları zaman hava alan çantalara koyulması gerektiğini ifade etti.

"Tıraşlardan zorunlu olmadığı sürece kaçınmaları gerekiyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Öncelikle bir yanılgıdan bahsetmek istiyorum. Hasta sahiplerimiz sıcaktan bunalan kedi köpeklerinin tıraş ettirince rahat edeceklerini düşünüyorlar. Bu çok büyük bir yanılgı çünkü kedi ve köpeklerin tüyleri onlarda bir yalıtım görevi görüyor. Tıraşlardan zorunlu olmadığı sürece kaçınmaları gerekiyorlar. Sıcaklarda köpekler için konuşabilir güneşin vurduğu öğle saatlerinde gezintiye çıkarmalarını tavsiye etmiyoruz. Sabah erken saatler de ya da öğleden sonra çıkmaları daha iyi olur. Bunlar dışında evde taze temiz suların sık sık değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Seyahatlerde özellikle uygun taşıma çantası çok önemli bu yeni çıkan astronot tarzı ön tarafı naylondan olan çok fazla hava almayan taşıma çantaları hayvanın içerde aşırı sıcaklık çekmesine de neden olabilir. Bu yüzden çok sağlıksız" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında hayvanlarda iştahsızlık olabildiğini dile getiren Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"Bariz bir yememe durumu olmadığı sürece bu konuda endişelenmenize gerek yok. Ekstra dikkat etmeleri gereken, sık sık su değişimi yapılmalıdır. Kediler normalde sık yıkanan hayvanlar değillerdir çünkü yalanarak kendilerini temizleyebilirler. Zorunlu haller dışında yıkamayı tavsiye etmiyoruz. Eğer ekstrem bir olay olursa, çok kirlenirse kediler özel şampuanlarla yakınabilir. Mantar enfeksiyonu ya da deri hastalıkları yıkanması için zorunlu durumlar. Bu tür durumlarda bizim verdiğimiz özel ilaçlı şampuanlarla kediler yıkanabilir. Köpekler de zorunlu olmadığı sürece çok yıkanmamalı. Biz 3 haftada bir yıkanmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle uzun tüylü kedilerde kıt oluşabiliyor ve derinin hava almasını engelliyor. Bu durumlarda tıraş olması gerekiyor. Mantar enfeksiyonlarında, mantarlar deriye yapıştığı için tedaviyi zorlaştırıyor ve tıraş yine zorunlu hale geliyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcaklarda Evcil Hayvan Bakım İpuçları - Son Dakika

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