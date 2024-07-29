Sıcaklık Çarpması Ölümcül Sonuçlar Doğurabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sıcaklık Çarpması Ölümcül Sonuçlar Doğurabiliyor

Geniş Video İzle

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle artan sıcaklık çarpması vakalarına karşı uzmanlar uyarıda bulundu. Sıcaklık çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkabilir ve hayati organları etkileyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir. Sıcak çarpmasından korunmak için aşırı sıcak ve nemli ortamlardan kaçınılmalı, bol sıvı tüketilmeli ve güneşten korunulmalıdır. Sıcak çarpması durumunda vücut sıcaklığının düşürülmesi, elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi ve semptomatik tedavi uygulanması gerekmektedir.

29.07.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcaklık çarpması ölümcül sonuçlar doğurabiliyor

Ölümcül sonuçlara varan sıcaklık çarpmasına karşı uzmanlar uyarıda bulundu

DENİZLİ - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle artan sıcaklık çarpması vakalarına karşı uyarılarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, hayati organların etkilendiğini ifade ederek, "Hastanın hayatını kaybetmesi gibi ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden sıcaktan ve güneşten korunmalıyız" dedi.

Son günlerde yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık çarpması vakalarında artış görülüyor. Sıcaklıkların artarak devam etmesi nedeniyle uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ve neme fazla maruz kalınmasında dolayı vücut sıcaklığının da yükseldiğini ifade eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, bunların sonucunda sıcaklık çarpmasının gerçekleştiğini ifade etti. Vücudun terlemeyle sıcaklık dengesini korumaya çalıştığını dile getiren Dr. Güngör, "Aşırı sıcak ve nemli havalarda bu durum değişebiliyor ve insanlara zarar veren bir durum oluşuyor. Sıcak çarpmasına aşırı sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre maruz kalınması, sıcak havalarda çalışmak ya da spor yapmak gibi efor sarf edecek işler yapmak, yaşlılık hali, kronik rahatsızlıklar ve kullanılan ilaçlar gibi etkenler daha çok etkili oluyor. Sıcak çarpması durumunda vücut sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hastalarda baş dönmesi, halsizlik, denge kaybı, yorgunluk, ciltte solgunluk veya kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Hastada bulantı kusma ve şiddetli baş ağrısı gibi şikayetler oluyor" dedi.

Sıcaklık çarpmasının 3 tedavi yöntemi

Sıcak çarpmasının 3 aşamada tedavi edildiğini vurgulayan Dr. Güngör, "Sıcak çarpmasının tedavisinde ilk olarak vücut sıcaklığını düşürmeye çalışıyoruz. 40 derecenin üzerine çıkan vücut sıcaklığını hemen soğuk duş aldırarak ya da buz uygulayarak vücut sıcaklığını düşürmeye çalışıyoruz. İkinci olarak da bu olayda elektrolit bozukluğu dediğimiz durum meydana çıkıyor. Aşırı terlemeyle vücut sıcaklığını dengeleyen elektrolitler bozuluyor. Bu durumda hemen sıvı takviyesi yapmak gerekiyor. Üçüncü olarak da semptomatik tedavi adı verilen tedaviyi uyguluyoruz. Baş ağrısı varsa ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler verilerek, bulantısı varsa bulantı geçirici ilaçlar verilerek semptomatik tedavi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günlük aldığımız sıvı miktarından daha da fazla almaya özen göstermeliyiz"

Sıcak çarpmasından korunmak için aşırı sıcak ve nemli ortamlardan kaçılması ve gölgelerde durması gerektiğini öneren Dr. Güngör, "Bol sıvı tüketmeliyiz. Günlük aldığımız sıvı miktarından daha da fazla almaya özen göstermeliyiz. Açık renkli, hafif ve pamuklu kıyafetler giymeliyiz. Baş ve vücut bölgemizi koruyan şapka, şemsiye gibi aparatlar kullanmalıyız. Hava durumunu sıkı takip etmeliyiz. Egzersiz ve çalışma saatlerinin zamanlamasını iyi yapmalıyız. Egzersizlerimizi yada açık alanda yüksek efor harcayarak yapacağımız işleri öğlen saatlerinde yapmak yerine havanın serinlediği saate yaparak sıcak çarpmasından korunabiliriz" şeklinde konuştu.

"Hastanın hayatını kaybetmesi gibi ciddi boyutlara ulaşabilir"

Sıcak çarpmasından en çok yaşlıların ve çocukların etkilendiğini belirten Dr. Güngör "Çocuklar oyun oynarken sıcaklığı fark edemeyebiliyor. Ebeveynlerin çocuklara güneşte oynamamalarını gölgede olmalarını dikkat etmeleri gerekiyor. Yaşlılarda kronik hastalıkları olanlar ve ilaç kullanan hastalar sıcak çarpmasına daha hassas oluyor. Sıcak çarpmasından tüm organlar etkilenir. Vücut sıcaklığı 40 derecelerin üzerine çıktığı için böbrek fonksiyonları, kalp ve akciğer fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bunlar hayati organlar olduğu için hastanın hayatını kaybetmesi gibi ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden sıcaktan ve güneşten korunmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcaklık Çarpması Ölümcül Sonuçlar Doğurabiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 14:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcaklık Çarpması Ölümcül Sonuçlar Doğurabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement