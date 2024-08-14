Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi - Son Dakika
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Yerel

Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

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Erzincan Ovası'nda yetiştirilen mandaların sıcaktan bunalınca dere içinde yaptıkları banyo keyfi, Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'nı akıllara getiriyor. Mandaların suya girmesi süt verimini artırıyor.

14.08.2024 04:47
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Burası Serengeti değil Erzincan Ovası: Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

ERZİNCAN - Erzincan'a birkaç kilometre uzaklıktaki Akyazı Mahallesi'nde mandaların doğal ortamında beslenmeleri sonrası dere içinde geçirdikleri keyifli dakikalar, Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'nı akıllara getiriyor. Sıcaktan bunalan mandalar saatlerce sudan çıkmıyor.

Erzincan şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erzincan Ovası'nda, mandalar ilgi odağı haline geldi. Yetiştirilen onlarca mandanın özellikle sütü ve sütünden yapılan yoğurt ile peynir adeta yok satıyor. Havaların çok sıcak olması nedeniyle birkaç saatlik otlamadan sonra dereye akın eden mandaların banyosu saatlerce sürüyor.

"Su banyosu en büyük keyfi"

Abdullah isimli çoban işini severek yaptığını anlatarak, "Her sabah köydeki mandaları meydanda topluyorum ve çayırlarda otlatıyorum. Elbette mandaların en büyük ihtiyacı su ve su banyosu. Bu olmazsa olmaz. Çok keyif alıyorlar. Su banyosunun zamanını mandalar ayarlıyor. İhtiyaçları olduğunu anlıyorum ve dere kenarına götürüyorum. Sudan ne zaman çıkacaklarına yine onlar karar veriyor. Serinlemek ve su içinde olmak onlara keyif veriyor. Ben de onları izleyerek dinleniyorum. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Suda temizleniyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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