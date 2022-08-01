Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi

01.08.2022 10:58

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi Erzincan'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanı'na akın etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi

ERZİNCAN - Erzincan'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ekşi su Mesire Alanı'na akın etti. Ekşisu'da bulunan havuz, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar ve aileleri yüzerek serinlerken bazı vatandaşlar ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor. Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkez olan Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti, büyük bir çimenli meydanı ve buz gibi akan doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkanı buluyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Havaların aşırı ısınmasından dolayı Ekşisu'ya serinlemeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Hava çok sıcak. Millet su bulduğunda kendilerini suya atıyor. Çocuklar için de güzel. Çok derin olmadığı için tehlikeli de değil. Altını doldurmuşlar, gayet güzel olmuş. Serinlemeye geldik. Burası gayet güzel, tüm yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz" diye konuştular.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi - Son Dakika

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