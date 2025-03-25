Şiddet ve Teröre Karşı Sağlık-Sen\'in Mesajı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, son günlerde yaşanan sokak olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, sorumluluk bilincine sahip hiçbir gücün insanları sokaklara çağırarak şiddetin ve provokasyonun nesnesi haline getirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının, böylesi zamanlarda derinleştirilmek kutuplaşmanın önüne geçmek ve toplumsal birliği korumak için tavrını net, açıklamaları gri alanlar oluşturmayacak samimiyette yapması gerektiğini vurgulayan Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatını kendimize verilmiş bir emanet olarak gören biz sağlık çalışanları bu konuda daha hassas davranmalı, birliğin ve dirliğin sözcüsü olmalıyız. Ne yazık ki, sağlık çalışanları adı altında örgütlenen bazı derneklerin, son günlerde yaptıkları açıklamalarda özellikle ortak milletimizin ortak değerlerini de istismar ederek vandalların, marjinal örgütlerin ürettikleri şiddeti meşru göstermeye çalıştıklarını gözlemlemekteyiz. Öyle ki; İnancımıza, ailevi değerlerimize kadar dil uzatan bu hayasızların tetiklediği şiddeti ve terörü perdelemek için açıklama yapan söz konusu derneklerin asıl amacı kendi ideolojik alanlarını tahkim etmek, milleti ötekileştirmektir."

Sağlık-Sen olarak ortaya konulmak istenen kaos senaryolarının farkında olduklarını da vurgulayan Doğan, "Güya şiddeti eleştiriyormuş gibi yapıp, kendi ideolojik mevzisinde yer alanların ürettiği terörü meşrulaştırma kurnazlığının da farkındayız. Dolayısıyla üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz" diye konuştu. - ANKARA