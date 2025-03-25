Şiddet ve Teröre Karşı Sağlık-Sen'in Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şiddet ve Teröre Karşı Sağlık-Sen'in Mesajı

Şiddet ve Teröre Karşı Sağlık-Sen\'in Mesajı

Sağlık-Sen Başkanı Doğan, şiddet ve terör karşısında sessiz çoğunluğu temsil ettiklerini belirtti.

25.03.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, son günlerde yaşanan sokak olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, sorumluluk bilincine sahip hiçbir gücün insanları sokaklara çağırarak şiddetin ve provokasyonun nesnesi haline getirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının, böylesi zamanlarda derinleştirilmek kutuplaşmanın önüne geçmek ve toplumsal birliği korumak için tavrını net, açıklamaları gri alanlar oluşturmayacak samimiyette yapması gerektiğini vurgulayan Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatını kendimize verilmiş bir emanet olarak gören biz sağlık çalışanları bu konuda daha hassas davranmalı, birliğin ve dirliğin sözcüsü olmalıyız. Ne yazık ki, sağlık çalışanları adı altında örgütlenen bazı derneklerin, son günlerde yaptıkları açıklamalarda özellikle ortak milletimizin ortak değerlerini de istismar ederek vandalların, marjinal örgütlerin ürettikleri şiddeti meşru göstermeye çalıştıklarını gözlemlemekteyiz. Öyle ki; İnancımıza, ailevi değerlerimize kadar dil uzatan bu hayasızların tetiklediği şiddeti ve terörü perdelemek için açıklama yapan söz konusu derneklerin asıl amacı kendi ideolojik alanlarını tahkim etmek, milleti ötekileştirmektir."

Sağlık-Sen olarak ortaya konulmak istenen kaos senaryolarının farkında olduklarını da vurgulayan Doğan, "Güya şiddeti eleştiriyormuş gibi yapıp, kendi ideolojik mevzisinde yer alanların ürettiği terörü meşrulaştırma kurnazlığının da farkındayız. Dolayısıyla üretilmek istenen her türlü şiddetin ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında süreci sabırla izliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Faruk Doğan, Politika, Sağlık, Şiddet, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şiddet ve Teröre Karşı Sağlık-Sen'in Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:40:11. #7.13#
SON DAKİKA: Şiddet ve Teröre Karşı Sağlık-Sen'in Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement