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Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü - Son Dakika

Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü

07.12.2021 16:44
Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü

Bilecik'te yapımı devam eden ve geçtiğimiz gün şiddetli lodostan zarar gören çiftliğin duvarları göçtü.

Bilecik'te yapımı devam eden ve geçtiğimiz gün şiddetli lodostan zarar gören çiftliğin duvarları göçtü.

Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde yapımı devam eden bir çiftliğin duvarları, geçtiğimiz gün şiddetli lodostan zarar görmüştü. Bugün de şiddetli rüzgara dayanamayan duvarlar büyük bir gürültü ile çöktü. Şans eseri çiftlikte çalışan bulunmazken, çiftlik sahibi Mirza Aslan yeni yapılan ve yıkılan duvarları şaşkınlık içinde izledi. Aslan, "Yeni yapımına başladığımız çiftliğimizin duvarlarının yıkılması rüzgarın ne kadar şiddetli olduğunu gösterdi. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Her şey Allah'tan, Allah büyük dert vermesin" dedi. - BİLECİK

Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü
Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü
Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü
Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü
Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü
Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli lodosta çiftlik duvarı büyük bir gürültü ile çöktü - Son Dakika
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