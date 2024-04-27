Sierra Leone'de elektrik krizi Türk şirketin alacağının ödenmesiyle son buldu

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Sierra Leone'nin elektrik faturalarını uzun süredir ödememesinin ardından yaşanan enerji krizi, Türk şirkete olan borcun bir kısmının ödenmesiyle son buldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone, uzun süredir elektrik faturalarının ödenmemesi nedeniyle karanlığa gömülmüştü. Haftalardır ülkede yaşanan elektrik kesintileri 48 milyon dolarlık faturaların bir kısmının ödenmesinin ardından son buldu. Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayan Türk şirkete yapılan 18 milyonluk ödeme ile başkent Freetown'a yeniden enerji verilmeye başlandı.

Enerji tedariki sağlayan Karpowership tarafından yapılan açıklamada, ödenmeyen faturalar nedeniyle başkente sağlanan elektriğin 60 megavattan 6 megavata düşürüldüğü kaydedilmişti.

Kriz istifa getirdi

Yaşanan elektrik krizinde sorumluluğu üstlenen Enerji Bakanı Kanja Sesay, dün görevinden istifa etti. Sesay'ın istifasının ardından Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Enerji Bakanlığının artık doğrudan Cumhurbaşkanlığının denetimi altında olacağını açıkladı.

Hastaneler etkilenmişti

Yaşanan enerji krizi nedeniyle hastanelere elektrik verilememişti. Adı açıklanmayan bir doktor, enerji tedarikinde yaşanan aksamalar sonucu 1 bebeğin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sağlık yetkililerinin, muayenelerini telefon ışıklarında gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Şirket, Ekim ayında da ödenmeyen faturalar nedeniyle Guinea-Bissau'ya enerji tedarikini askıya almıştı. - FREETOWN