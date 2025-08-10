Şifalı Pilav İkramı Bilecik\'te

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki kültürel mirasın önemli simgelerinden biri olan Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav ikramına katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte, Şeyh Edebali'nin manevi mirasını yaşatmak amacıyla her hafta geleneksel olarak yapılan şifalı pilav ikramı gerçekleştirildi. Vatandaşlarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Vali Sözer, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Valilikten yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verildiği belirtilerek, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceği ifade edildi. - BİLECİK