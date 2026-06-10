Sıfır Atık Festivali'nde Bağcılar Belediyesi standına yoğun ilgi - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali'nde Bağcılar Belediyesi standına yoğun ilgi

Sıfır Atık Festivali\'nde Bağcılar Belediyesi standına yoğun ilgi
10.06.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
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Sıfır Atık Festivali'nde Bağcılar Belediyesi'nin atölyeleri ve mobil atık toplama aracı büyük ilgi gördü. Çocuklar eğlenirken atıklardan alışveriş puanı kazandı.

Sıfır Atık Festivali'nde Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı etkinlikler yoğun ilgi gördü. Minik ziyaretçiler tohum ekiminden kaligrafiye kadar birçok atölyede eğlenerek öğrenirken topladıkları atıklardan da alışveriş puanı kazandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda sıfır atık konusunda örnek projelere imza atan Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Bağcılar Belediyesi ve Türk Medya'nın işbirliğiyle ahşap yakmadan kaligrafiye tohum etkinliğinden yüz boyamaya kadar her yaş grubuna uygun atölyeler kuruldu. Ayrıca mobil atık toplama aracına getirilen atıklar karşılığında vatandaşların bağkartlarına puanlar yüklendi. Ziyaretçiler, biriken puanlarla sıfır atık marketinden alışverişlerini yaptı. Eğlenceli anlara sahne olan festivalde çocuklar ve gençler, eğlenerek öğrenme fırsatı bulmuş oldu.

Sıfır atık belgesi aldık

Atölyelerin yoğun ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sıfır Atık Festivali'ndeki standımız sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği konularında çok güzel bir hizmet sundu. Özellikle çocukların bu çevre konusunda duyarlı olması gelecek adına bizi sevindirdi. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığımız çalışmalar sebebiyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızdan sıfır atık belgesi aldık. Bağcılar Belediyesi olarak yeşil gelecek adına çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sıfır Atık Festivali'nde Bağcılar Belediyesi standına yoğun ilgi - Son Dakika

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