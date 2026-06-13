Sigorta İzmir Zirvesi'nde Geleceğin Sigortacılığı Tartışıldı - Son Dakika
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Sigorta İzmir Zirvesi'nde Geleceğin Sigortacılığı Tartışıldı

Sigorta İzmir Zirvesi\'nde Geleceğin Sigortacılığı Tartışıldı
13.06.2026 12:39
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Sigorta İzmir Zirvesi'nde siber riskler, iklim değişikliği ve hasar yönetimi gibi konular ele alındı.

Sigorta İzmir Zirvesi'nin ikinci gününde, sigortacılık sektörünün geleceğini şekillendiren başlıklar ele alındı. Siber risklerden iklim krizine, yapay zekadan hasar yönetimindeki dönüşüme kadar birçok konuda sektör temsilcileri, değişen risk ortamına karşı geliştirilen yeni çözümleri ve fırsatları değerlendirdi.

Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi, ikinci gününde de sektörün gündemindeki başlıkları ele alan panel ve oturumlarla devam etti. "Geleceğin Sigortacılığı: Risk'ten Fırsata" başlıklı panelde, sektörün karşı karşıya olduğu yeni risk alanları ve bu risklerin sunduğu fırsatlar ele alındı. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda; Unico Sigorta CEO'su Ender Güzeler, Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu ve Atlas Mutuel Sigorta Genel Müdürü Murat Polat görüşlerini paylaştı.

Unico Sigorta CEO'su Ender Güzeler, sigortacılığın özünde risk yönetimi olduğunu belirterek, "Sigortacılıkta hesap ve öngörü vardır. En küçük bir ihmal, büyük sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle veri okuma, analiz ve risk farkındalığı kritik önemdedir" dedi.

Yeni ürün geliştirme vurgusu

Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, dünyada sigortacılığı bekleyen risklerin çeşitlenerek arttığını vurguladı. Neciboğlu, "2050 yılında, her dört kişiden birinin 65 yaş üstü olacağı öngörülürken, bu yeni demografiye uygun ürünleri bugünden geliştirmeliyiz. KOBİ'lerin yoğun olduğu ülkemizde bu alan büyük bir gelişim potansiyeli taşıyor. Sigortacılık, değişen ihtiyaçlara göre evrilen, tarımdan sağlığa ve parametrik modellere kadar her alanda yeni çözümler üretebilen dinamik bir sektördür" ifadelerini kullandı.

Sektörün öncelikli gündemlerini anlattı

Atlas Mutuel Sigorta Genel Müdürü Murat Polat ise siber riskler, doğal afetler ve demografik dönüşümün sektörün öncelikli gündemleri arasında yer aldığını belirterek, "Sigortacılık yalnızca hasarı karşılayan değil, riski önceden yöneten bir yapıya dönüşmeli. Farkındalığın artırılması için yerel yönetimlerden eğitim sistemine kadar tüm paydaşlara görev düşüyor" dedi.

Trafik ve kasko hasarlarında sigortalı odaklı dönüşüm

"Geleceğin Hasar Yönetimi, Sigortalı Odaklı Yaklaşım ve Değişen Süreçler" başlıklı panelde ise trafik ve kasko sigortalarında hasar süreçlerinin geleceği, dijital dönüşümün etkileri ve sigortalı beklentilerindeki değişim ele alındı. SEDDK Daire Başkanı Barış Ay'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde; TOBB SEİK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Oğuz Vasıf İpkin, TOBB SAİK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Ersoy Kocamanoğlu, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökdağ, RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı konuşmacı olarak yer aldı.

Hasar yönetiminde güven, iş birliği ve dijitalleşme vurgusu

Oğuz Vasıf İpkin, eksperlik kurumunun son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, eksperlerin sigorta sisteminde güveni tesis eden temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Ersoy Kocamanoğlu, hasar yönetiminin sigortacılığın en kritik alanlarından biri olduğunu belirterek, sigortalıların süreçlerde hız kadar güven de beklediğini söyledi. Ahmet Gökdağ ise sektör genelinde çözüm üretme mekanizmalarının güçlendiğini belirterek, Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde faaliyet gösteren teknik komitelerin tüm branşlarda düzenli olarak toplandığını, kamu kurumlarıyla yürütülen iş birlikleri sayesinde sektörde karşılaşılan sorunlara ortak çözümler geliştirildiğini kaydetti. Ünal Ünaldı da müşteri memnuniyetinde iletişimin belirleyici rolüne dikkat çekerek, sigorta ve otomotiv sektörlerinde dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, bu süreçte özellikle dijital iletişim kanallarının etkin kullanımının müşteri deneyimini güçlendireceğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Sigorta, Ekonomi, Finans, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sigorta İzmir Zirvesi'nde Geleceğin Sigortacılığı Tartışıldı - Son Dakika

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