Siirt Belediyesi Filistin için yardım kampanyası düzenledi

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Filistin yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Hz. Fakirullah Caddesi Sancaklar Okulu önünde düzenlenen yardım kampanyası, Siirt Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Yaşam Merkezi öğretmen ve velilerin kendi evlerinde yaptıkları yemek, tatlı ve içecekleri satışa sundu. Gazze'de insanlık dışı bir katliama maruz kalan Filistin halkına destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Gazze'de yaşanan masum çocukların, bebeklerin ve kadınların acımasızca katledilmesini lanetliyorum. Ümidimiz ve beklentimiz bir an evvel bu soykırıma ve vahşete dur denilmesidir. Yardım kampanyasına destek veren Siirtli hayırsever hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT