Üye Girişi
Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği - Son Dakika

Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği

19.02.2022 14:27
Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik faaliyetleri, kapsamında engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, bedensel engelli 7 vatandaşın akülü araç talebini yerine getirdi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik faaliyetleri, kapsamında engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, bedensel engelli 7 vatandaşın akülü araç talebini yerine getirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu akülü sandalye dağıtımını gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, engelli vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kent genelinde bütün dezavantajlı vatandaşlara ellerinden gelen bütün imkanları sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bugün itibariyle 7 bedensel engelli vatandaşımıza akülü ve tekerlekli sandalye temin ettik ve teslim ettik. Biz ilk günden bu yana engelli ve bütün dezavantajlı vatandaşlarımız için elimizden gelen bütün imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Pandemi döneminde de Vefa Sosyal Destek Grupları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Belediyemiz Kültür Müdürlüğü eliyle tam bir işbirliği içerisinde bütün engelli vatandaşlarımızı, dezavantajlı grupları takip ettik ve etmeye çalışıyoruz. Burada ihtiyacı ne olursa olsun bütün bu ihtiyaçları tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu arkadaşlarımıza psikolojik destekte veriyoruz. İnsanlarımızın zor zamanlarında yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler ve aileleri de duydukları memnuniyeti ifade ederek Siirt Belediyesine teşekkür etti. - SİİRT

Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği
Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği
Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği

YORUMLAR
500
Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı Son dakika haberi: Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu Son dakika haberi: Türk Kızılayı bedensel engelliye akülü araç desteğinde bulundu

Siirt Belediyesi, Engelli, Tragger, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement