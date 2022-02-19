Siirt Belediyesinden engelli vatandaşlara akülü araç desteği - Son Dakika

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik faaliyetleri, kapsamında engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, bedensel engelli 7 vatandaşın akülü araç talebini yerine getirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu akülü sandalye dağıtımını gerçekleştirdi.

Engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir süre sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, engelli vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kent genelinde bütün dezavantajlı vatandaşlara ellerinden gelen bütün imkanları sonuna kadar kullanacaklarını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bugün itibariyle 7 bedensel engelli vatandaşımıza akülü ve tekerlekli sandalye temin ettik ve teslim ettik. Biz ilk günden bu yana engelli ve bütün dezavantajlı vatandaşlarımız için elimizden gelen bütün imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Pandemi döneminde de Vefa Sosyal Destek Grupları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Belediyemiz Kültür Müdürlüğü eliyle tam bir işbirliği içerisinde bütün engelli vatandaşlarımızı, dezavantajlı grupları takip ettik ve etmeye çalışıyoruz. Burada ihtiyacı ne olursa olsun bütün bu ihtiyaçları tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu arkadaşlarımıza psikolojik destekte veriyoruz. İnsanlarımızın zor zamanlarında yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelliler ve aileleri de duydukları memnuniyeti ifade ederek Siirt Belediyesine teşekkür etti. - SİİRT