Siirt’in Şeref Günü törenlerle kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Siirt'e gelişinin 110. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

"14 Eylül Siirt'in Şeref Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya tarafından Şeref Defteri imzalandı. Şeref Defterini imzalayan Vali Kızılkaya, Atatürk'ün 14 Eylül 1916 tarihinde Siirt'e gelişinin kentin tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in kazanımlarının korunması, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması ve Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe taşınması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Programda İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmeni Taylan Bulut da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Bulut, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde 14 Eylül 1916 tarihinde Siirt'e gelişinin, kentin tarihi hafızası açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Siirt halkının Atatürk'ü büyük bir sevgi ve coşkuyla karşıladığını belirten Bulut, kentin din alimleri, aşiretleri ve bölge halkının birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğü çalışmaların bölgenin düşman işgalinden kurtarılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.

Törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.