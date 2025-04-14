Siirt'te 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt\'te 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt'te Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan il koordinasyon kurulu toplantısında, 2025 yılı için devam eden projeler ve kamu yatırımları görüşüldü. Toplantıda toplam 103 proje için ayrılan 8,8 milyar liralık bütçenin durumu değerlendirildi.

14.04.2025 17:14  Güncelleme: 17:16
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Siirt'te 2025 yılı 2. dönem il koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapıldı.

Valilik konferans salonundaki toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alınarak, yatırımların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Kurul üyelerine hitap eden Vali Kızılkaya, "2025 yılı itibariyle Siirt genelinde toplam 103 proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu projeler için 8 milyar 874 milyon lira ödenek ayrılırken, bugüne kadar 1 milyar 141 milyon lira harcama yapıldı. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 35, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 23 seviyesinde" dedi.

Vali Kızılkaya, Siirt il genelinde ulaşım alt yapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda kurulan Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisinin öne çıkan projelerden biri olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, tesisin 110 dönüm arazi üzerine kurulduğunu ve alınan 32 araçla birlikte yılda 158 kilometre yol yapımının hedeflendiğini ve yaklaşık 430 milyon liraya mal olan bu yatırım sayesinde 70 kişiye de istihdam imknı sağlandığını dile getirdi. Vali Kızılkaya ayrıca, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bürokrasinin azaltılması ve tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, yatırımcı kurum müdürlerine bu doğrultuda gerekli talimatları verdi.

Toplantı kapsamında kurumlar projelerini sunarken, koordinasyon gerektiren başlıklar da not alındı ve gerekli değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te 2025 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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