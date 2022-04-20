Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı - Son Dakika
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Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı

20.04.2022 14:39

Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı

SİİRT - Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Siirt'te dünden beri etkili olan toz taşımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken uzmanlar, toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini beklediklerini belirtti. Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı
Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı
Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı
Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı

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Meteoroloji, Tragger, Mısır, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı - Son Dakika


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