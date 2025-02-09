Siirt'te Çocuklara Ücretsiz Kıyafet Dükkanı - Son Dakika
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Siirt'te Çocuklara Ücretsiz Kıyafet Dükkanı

Siirt\'te Çocuklara Ücretsiz Kıyafet Dükkanı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocuklar için ücretsiz kıyafet dükkanı açtı.

09.02.2025 12:25
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, hizmet binasında çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz kıyafet dükkanı açtı.

Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği, sosyal sorumluluk projeleri ile ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak amacıyla hayata geçirilen "El Ele Sıcak Kalpler Projesi" kapsamında, "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" hizmete açıldı. Proje ile il genelinde giysi ihtiyacı bulunan çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dükkandan ücretsiz olarak kıyafet temin edebilecek.

Hedeflerinin 15 bin çocuğu giydirmek olduğunu belirten Başkomiser Esra Bayık, ihtiyaç sahibi çocukların giysilerini emniyet hizmet binasından temin edebileceklerini söyledi. "Sıcak Kalpler ile El Ele Projesi" adı altında bir proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Bayık, "Projemizin amacı ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaktır. Projemiz valilik onaylı olup, Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin destekleriyle yürüttüğümüz bir projedir. Eylül ayından beri projemizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin 500 çocuğumuzu giydirerek ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz 15 bin çocuğumuzun kıyafet ihtiyacını karşılamaktır. Bununla alakalı hızlı bir kıyafet sirkülasyonumuz var. İlk zaman biz bunu ikinci el kıyafetlerle temiz, düzgün giyilebilecek durumdaki kıyafetlerle başlattık ama yardımseverlerin desteğiyle sıfır ürünlere de artık ulaşabiliyoruz ve sıfır ürünlerimizi de çocuklarımıza giydiriyoruz. İnşallah projemizin hayırlara vesile olmasını ve güzel yerlere ulaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Projeye destek olmak isteyen vatandaşlarında Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceğini kaydeden Polis memuru Elif Gülyörük ise "Şu an Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. El ele sıcak kalpler adına bir projede yer almaktayız. Projemizin amacı minik kalplere dokunarak onları ısıtmaktır. Bu projeye destek olan başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya'ya, derneklere ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Projeye katkı sağlamak isterseniz Siirt İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına gelebilirsiniz. Kargo imkanı ile de aynı şekilde ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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