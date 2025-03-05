Siirt\'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

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Siirt'te, 01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Selami Değer Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

AFAD koordinasyonunda UMKE ve MEB AKUB ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" yöntemiyle deprem anını deneyimledi ve güvenli tahliye süreçlerini öğrenerek afet bilincini pekiştirdi. Senaryo gereği binada mahsur kalan öğrenciler, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Programa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı. - SİİRT