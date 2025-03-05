Siirt'te Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

Siirt\'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

Siirt’te deprem haftası etkinlikleri kapsamında tatbikat yapıldı, öğrenciler afet bilinci kazandı.

05.03.2025 14:03
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Siirt'te, 01-07 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Selami Değer Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi

AFAD koordinasyonunda UMKE ve MEB AKUB ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler "Çök-Kapan-Tutun" yöntemiyle deprem anını deneyimledi ve güvenli tahliye süreçlerini öğrenerek afet bilincini pekiştirdi. Senaryo gereği binada mahsur kalan öğrenciler, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Programa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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